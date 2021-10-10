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Певица Лорак пожаловалась на травлю на Украине

Свободная прессаиещё 1
50 минут назад

Певица Ани Лорак рассказала, почему последние семь лет не выступает на Украине. Как заявила певица, причина в зависти "одной девочки", фамилию которой она называла не стала.

Ани Лорак пожаловалась на травлю на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я первый человек, который пострадал вот так. И весь удар я взяла на себя. После меня пошли другие исполнители... А потом начались другие ситуации, когда вот такие двойные стандарты — одни люди ездили, другие не могли ездить... То есть, кто это решал, кто писал эти списки?" — цитирует певицу РЕН ТВ.

Лорак подчеркнула, что не получала поддержку от людей, которые могли помочь певице во время травли. По словам певицы, она будет выступать там, где ей хочется, в том числе и в России.

Ранее "СП" писала, что певица Анна Семенович рассказала, что для подстраховки заморозила свои яйцеклетки.

Шоу-бизнес,Телевидение,Анна Семенович,РЕН ТВ,
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