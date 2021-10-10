Ани Лорак пожаловалась на травлю на Украине

"Я первый человек, который пострадал вот так. И весь удар я взяла на себя. После меня пошли другие исполнители... А потом начались другие ситуации, когда вот такие двойные стандарты — одни люди ездили, другие не могли ездить... То есть, кто это решал, кто писал эти списки?" — цитирует певицу РЕН ТВ.