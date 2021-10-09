В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+13° в 
Пробки 6 баллов
USD 71.99EUR 83.12BRENT 82.59
Войти в почту

Шесть мифов о гипертонии, которые опроверг Мясников

Ирина Лебедева
24 минуты назад

В эфире телепрограммы «О самом главном» Александр Мясников, телеведущий и врач, рассказал, что вокруг очень распространенной в России болезни – гипертонии сложилось множество мифов. Он постарался объяснить, что многие их них не соответствуют действительности. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

Шесть мифов о гипертонии, которые опроверг Мясников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

1. Гипертонию можно вылечить. Теледоктор считает, что подобные случаи единичны и рассчитывать на них нельзя. Следует просто признать свою болезнь и жить дальше.

2. Лекарство нужно принимать только при повышении давления. Это не так, препараты подбираются и принимаются постоянно, по схеме, предложенной врачом.

3. У каждого свои значения повышенного давления, у многих высокое – «рабочая» норма. Нет, для любого человека норма находится в стандартной «вилке» цифр.

4. Происходит привыкание организма к лекарствам, и их нужно время от времени менять. Искать другие препараты следует только тогда, когда прекращают действовать прежние. Пока они работают – никаких экспериментов.

5. Гипертониками нельзя пить кофе. Можно если напиток не вызывает нежелательной реакции. В разумных количествах, конечно.

6. Людям с повышенным давлением следует избегать бани. Тоже неверно. Если не ухудшается самочувствие – можно, без злоупотребления.

Певица Мария Распутина поделилась с публикой своим рецептом сохранения красоты и молодости. Певица предлагает выпивать натощак шесть стаканов теплой воды. А в воду она добавляет перекись водорода, - рассказывает портал fedpress.ru Телеведущий и врач Александр Мясников считает этот совет не просто глупым, но еще и опасным. Вместо омоложения есть реальный шанс угробить собственный организм.

Шоу-бизнес,Александр Мясников,ФедералПресс,Московский комсомолец,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители