Шесть мифов о гипертонии, которые опроверг Мясников

В эфире телепрограммы «О самом главном» Александр Мясников, телеведущий и врач, рассказал, что вокруг очень распространенной в России болезни – гипертонии сложилось множество мифов. Он постарался объяснить, что многие их них не соответствуют действительности. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

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1. Гипертонию можно вылечить. Теледоктор считает, что подобные случаи единичны и рассчитывать на них нельзя. Следует просто признать свою болезнь и жить дальше.

2. Лекарство нужно принимать только при повышении давления. Это не так, препараты подбираются и принимаются постоянно, по схеме, предложенной врачом.

3. У каждого свои значения повышенного давления, у многих высокое – «рабочая» норма. Нет, для любого человека норма находится в стандартной «вилке» цифр.

4. Происходит привыкание организма к лекарствам, и их нужно время от времени менять. Искать другие препараты следует только тогда, когда прекращают действовать прежние. Пока они работают – никаких экспериментов.

5. Гипертониками нельзя пить кофе. Можно если напиток не вызывает нежелательной реакции. В разумных количествах, конечно.

6. Людям с повышенным давлением следует избегать бани. Тоже неверно. Если не ухудшается самочувствие – можно, без злоупотребления.