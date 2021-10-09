Чтобы пережить развод, Лорак обращалась за помощью к психологу

Украинская певица Ани Лорак и бизнесмен из Турции Мурат Налчаджиоглу были красивой парой. Они познакомились в одном их турецких отелей, когда Ани устроила себе отпуск. Мурат, чтобы завоевать сердце Ани, перебрался к ней в Киев, а потом всегда старался сопровождать свою любимую в концертных гастролях.

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В браке родилась дочь София.

Однако со временем Налчаджиоглу стал активно заглядываться на других женщин. Начались скандалы, певицы какое-то время терпела гулянки мужа, но в итоге приняла решение о разводе. Она ушла и забрала дочь, - пишет СтарХит.

Бракоразводный процесс тяжело дался Ани. Она была совершенно разбита морально и вымотана физически, и поняла, что одна не справится. Лорак обратилась за помощью к психологу.

«Я пошла к психологу, потому что в один момент поняла, что я ничего не понимаю. Нужно было вновь стать целостной и это потребовало усилий».

Мурат долго пытался вернуть супругу, писал ей в социальных сетях. Какое-то время Ани вообще не общалась с ним, позднее, когда боль утихла, вышла на контакт – ради их общей дочери.

«Она счастливая девочка, у нее есть папа и мама», - говорит Лорак.

Сейчас певица состоит в новых отношениях, говорит, что вполне счастлива и никуда не спешит.

«Просто хочу быть счастливой девушкой», — сказала Лорак в эфире проекта ЖВЛ.

Ани Лорак и гражданин Турции Мурат Налчаджиоглу поженились в 2009 году. Супруги зарегистрировали свой брак в Киеве, отпраздновав свадьбу в Турции.