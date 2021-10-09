Миро заявила, что дочь Гузеевой без матери пропадет

Блогер Лена Миро в своем Живом Журнале резко высказалась по поводу отношения Ларисы Гузеевой к девушкам, приехавшим покорять столицу. Миро считает, что как раз за энергичными провинциалками – будущее, а вот такие неприспособленные к жизни люди, как дочь Гузеевой, будут сидеть на шее родителей. При этом самой телесвахе нужно будет трудиться буквально до гробовой доски.

Фото: Instagram Instagram

«Попалось на глаза видео, в котором Лариса Гузеева, со свойственным ей толстозадым снобизмом, гнобит девчонок, приехавших в Москву за лучшей жизнью.

Ну, что я могу сказать: тетя Лариса, не завидуйте.

Именно такие женщины уводят мужей у таких постаревших, но не поумневших теток, как вы. Именно они не дают вашим дебелым, совершенно не приспособленным к жизни дочуркам выйти замуж.

Вот зачем успешному мужику ваша пухлая, избалованная Леля, сдирающая в припадке ярости обои в комнате и плюющая вам еду в руку, потому что ей, видите ли, невкусно?

Москва полна понаехавших, прытких, умеющих себя подать красавиц, до которым вашей сонной, некрасивой Леле -- как до Парижу», - пишет блогер.

Миро уверена, что «понаехавшие» амбициозны, умеют ставить себе цели и добиваться их выполнения. Поэтому они не пропадут. Чего нельзя сказать о маменькиных дочках.

«А вот о вашей Леле я такого сказать, увы, не могу. Она, как только вы сгинете в небытие, чувствую, пропадёт. Зарабатывать она, как мне кажется, не сможет, а вы, простите, не Абрамович: богатств на 10 поколений вперед не накопили. вам, Лариса Андреевна, придется еще на старости лет поработать», -резюмирует Лена.

О том, что у дочери актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой Ольги весьма непростой характер, публика знает давно.

Также у девушки бывают нервные срывы и приступы агрессии, которые та не хочет сдерживать.

Все помнят фотографии погрома, который Ольга учинила в своей комнате.