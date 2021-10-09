Собчак рассказала, что Масляков добивается закрытия «Игры» на ТНТ

Ксения Собчак в эфире собственного YouTube-шоу «Осторожно: новости!» рассказала, что Александр Масляков намерен добиваться закрытия юмористического шоу «Игра», премьера которого состоялась в конце сентября. Проект ТНТ оказался очень похож на детище Маслякова - КВН. Очень многие заметили, что при создании «Игры» была просто украдена концепция Клуба веселых и находчивых, - пишет Экспресс Газета.
«После выхода шоу на ТНТ уважаемый Масляков, увидев, что действительно по беспределу украли все, чем он занимался столько лет, все-таки по своим каналам дошел до администрации президента, встретился с Антоном Вайно и объяснил ситуацию. Мол, «Игра» — прямая калька его родного и любимого всей страной КВН. Соломоново решение администрации звучало так: «Ребят, вы там на ТНТ как-то договоритесь с Масляковым, а потом выпускайтесь!». Так что следующие выпуски шоу «Игры» вообще под большим вопросом», — сообщила Ксения.
По информации Собчак никаких переговоров знаменитый ведущий вести не собирается. Он будет добиваться закрытия программы. Тем более, что «Игра» уже и так сильно оскандалилась. Ее участники Денис Дорохов и Александр Панекин, изображавшие жениха и невесту целовались в прямом эфире. На проект пожаловались, усмотрев в сценке пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации.
Ранее комик Азамат Мусагалиев рассказал, как перед выступлением команды КВН «Камызяки» юмористы редактировали шутки. Об этом сообщает Lenta.ru с ссылкой на выпуск YouTube-шоу «Предельник».