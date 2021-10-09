Собчак рассказала, что Масляков добивается закрытия «Игры» на ТНТ

«После выхода шоу на ТНТ уважаемый Масляков, увидев, что действительно по беспределу украли все, чем он занимался столько лет, все-таки по своим каналам дошел до администрации президента, встретился с Антоном Вайно и объяснил ситуацию. Мол, «Игра» — прямая калька его родного и любимого всей страной КВН. Соломоново решение администрации звучало так: «Ребят, вы там на ТНТ как-то договоритесь с Масляковым, а потом выпускайтесь!». Так что следующие выпуски шоу «Игры» вообще под большим вопросом», — сообщила Ксения.