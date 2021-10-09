От комы Гаркалина не спасли даже две вакцины

Валерий Гаркалин неделю назад был госпитализирован с коронавирусом. К сожалению, болезнь стремительно развивалась, и уже через пару дней врачи приняли решение ввести 67-летнего артиста театра и кино в медикаментозную кому. Пока его состояние остается тяжелым.

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Валерий Борисович ответственно относился к своему здоровью. Ранее он сделал себе прививку «КовиВак». Через положенное время проверил антитела – они не выработались. Тогда было принято решение вакцинироваться «Спутником». Тем не менее, тяжелого течения коронавирусной инфекции избежать не удалось. Об этом пишет «Комсомольская Правда».

«Отец - сторонник прививок. Он сперва привился вакциной «КовиВак». Но она не подействовал, у отца не выработались антител. Он сдал анализ, хотя его предупредили, что не всегда вырабатываются антитела. И тогда он пошел сделал еще и «Спутник-V». Чтобы уже наверняка», — рассказала его дочь Ника Гаркалина.

У актера есть хронические заболевания, осложнившие его состояние. В частности, у него сердечная недостаточность.

Прогнозов медики пока никаких не дают, но уже то, что нет ухудшения, чрезвычайно важно.

«Слава Богу, отцу не хуже», — сказала Гаркалина.