Заболевший ковидом Серов переведен в реанимацию

Александр Серов, звезда 80-х и 90-х годов, заболел коронавирусом. 67-летнего певца сначала определили на лечение в госпиталь, который находится недалеко от его загородного дома. Однако, видимо, исполнителю хита «Я люблю тебя до слез», лучше не становилось, и его перевезли в реанимацию московской клиники.

Фото: Instagram Instagram

У Серова тяжелое поражение обоих легких – 75 процентов. Он дышит под кислородной маской.

Как рассказывает «Комсомольская Правда», в период пиковой известности певца Александр был необыкновенно популярен у представительниц прекрасного пола. У него были толпы поклонниц, ему приписывали романы с самыми красивыми артистками. Например, ходили слухи, что именно он увел у Александра Абдулова Ирину Алферову. Правда, сами звезды никогда этот слух не подтверждали.