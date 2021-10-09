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Заболевший ковидом Серов переведен в реанимацию

Ирина Лебедева
25 минут назад

Александр Серов, звезда 80-х и 90-х годов, заболел коронавирусом. 67-летнего певца сначала определили на лечение в госпиталь, который находится недалеко от его загородного дома. Однако, видимо, исполнителю хита «Я люблю тебя до слез», лучше не становилось, и его перевезли в реанимацию московской клиники.

Заболевший ковидом Серов переведен в реанимацию
Фото: InstagramInstagram

У Серова тяжелое поражение обоих легких – 75 процентов. Он дышит под кислородной маской.

Как рассказывает «Комсомольская Правда», в период пиковой известности певца Александр был необыкновенно популярен у представительниц прекрасного пола. У него были толпы поклонниц, ему приписывали романы с самыми красивыми артистками. Например, ходили слухи, что именно он увел у Александра Абдулова Ирину Алферову. Правда, сами звезды никогда этот слух не подтверждали.

В сентябре артист Александр Серов выставил на продажу квартиру в Москве неподалеку от Серебряного бора. Свою недвижимость общей площадью 145 квадратных метров 67-летний исполнитель оценил в 20 млн рублей, а снимки и объявление опубликовал в Instagram.

Шоу-бизнес,Ирина Алферова,Александр Серов,Комсомольская правда,
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