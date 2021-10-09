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Певец Александр Серов экстренно госпитализирован

Газета.Ru
13 минут назад

Певца Александра Серова, заразившегося коронавирусной инфекцией, экстренно госпитализировали. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на друзей артиста.

Певец Александр Серов экстренно госпитализирован
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, 67-летний исполнитель хита «Я люблю тебя до слез» находится в реанимации московской клинике в кислородной маске. У него поражены легкие на 75%. До этого певец уже проходил лечение в госпитале, находящемся недалеко от его загородного дома.

Ранее сообщалось, что в реанимацию с коронавирусом попал российский актер Валерий Гаркалин. Летом он привился двумя компонентами препарата «Спутник V», а до этого он вакцинировался «КовиВаком», однако после этого препарата у него не выработались антитела.

Также в тяжелом состоянии после заражения COVID-19 находится телеведущая и актриса Лариса Гузеева. По данным СМИ, у артистки поражено 65% легких.

Шоу-бизнес,Александр Серов,Валерий Гаркалин,Лариса Гузеева,
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