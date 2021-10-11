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«Можно было просто лопух повесить»: Бузову раскритиковали за откровенный образ

Вечерняя Москваиещё 1
41 минуту назад

Телеведущая и певица Ольга Бузова летом провела месяц в Африке. Вместе с Михаилом Галустяном она была задействована в новом проекте на выживание для звезд в качестве ведущей.

Бузова показала откровенный наряд для съемок в Африке
Фото: InstagramInstagram

Отдельное внимание на проекте было уделено образам Бузовой. Каждый день стилисты придумывали для нее что-то новенькое, эпатажное и провокационное. Знаменитость опубликовала фото на своей странице в соцсети Instagram, где в качестве верха наряда ей обмотали топ-шарфик, приоткрыв снизу половинки груди, и скомбинировали его с розовыми мини-шортами.

Телеведущая поинтересовалась у фолловеров, как им ее образ.

Некоторым подписчикам не понравился наряд звезды — они раскритиковали Бузову за излишнюю откровенность образа.

«Можно было просто лопух повесить»; «Это нормально, что у ведущей половина груди наружу?»; «Может грудь прикрыть, для меня очень откровенно», — написали пользователи.

Но многим понравился образ певицы — они засыпали ее комплиментами.

«Смелый образ, Оля, вы не из робких! Знаете, чем хейтеров зацепить»; «Тебе идут такие цвета, тоже люблю яркие, смелые наряды»; «Смело и ярко! Здорово, когда человек не боится пробовать новое и экспериментирует», — отметили в комментариях фанаты.

Бузовой посоветовали сменить стилиста. Звезду российской эстрады раскритиковали за экстравагантный наряд, в котором она появилась на шоу Ивана Урганта «Вечерний Ургант». Певица была в черном платье с красными цветами и в красных колготках, которые будто были натянуты на красные туфли.

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