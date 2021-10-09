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Александра Серова госпитализировали в реанимацию с коронавирусом

News.ru
35 минут назад

Александр Серов попал в реанимацию с коронавирусом. Артиста госпитализировали с 75-процентным поражением лёгких, сообщает KP.RU.

Александра Серова госпитализировали в реанимацию
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look PressAnatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Изначально 67-летний певец находился на лечении в госпитале рядом с его домом, но после был переведён в реанимацию. Серов лежит под кислородной маской. Подробности о состоянии артиста не сообщаются.

Александр Серов стал известен в 70-х годах прошлого века, выступая в составе ВИА «Поющие юнги». В 1983 году в Ялте состоялся его сольный дебют. В 80–90-е годы певец активно гастролировал и выпустил знаменитый альбом «Я плачу». Последний диск Серова был выпущен в 2020 году.

Ранее певец Александр Серов в студии программы «Судьба человека» объяснил, почему развёлся с гимнасткой Еленой Стебенёвой, с которой прожил 19 лет. Артист смог позволить себе жениться только в 38 лет.

Шоу-бизнес,Александр Серов,Комсомольская правда,
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