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Я этого не понимала: Наташа Королева назвала причину развода с Игорем Николаевым

Вероника Полынина
40 минут назад

Певица Наташа Королева в беседе с психологом раскрыла истинную причину расставания с первым мужем – композитором и продюсером Игорем Николаевым.

Я этого не понимала: Королева о разводе с Николаевым
Фото: InstagramInstagram

В эфире Youtube-шоу с психологом Еленой Ашаниной Наташа Королева рассказала, что Николаев пытался изменить ее и переделать «под себя».

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Певица отметила, что из-за юного возраста и неопытности она поначалу не понимала этого.

«Но потом внутренний стержень дал мне понять, что мне некомфортно. Это привело к тому, что мы расстались», - сказала Королева.

Наташа Королева познакомилась с будущим мужем Игорем Николаевым, когда ей было 16 лет. Через два года они поженились.

Николаев был продюсером молодой певицы и писал для нее песни, артисты выступали в дуэте и гастролировали с совместной программой. Семейная жизнь и сотрудничество Королевой и Николаева завершилось в 2001 году. В 2002 году Королева вышла замуж за танцора и стриптизера Сергея «Тарзана» Глушко.

Шоу-бизнес,Наташа Королева,Игорь Николаев,
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