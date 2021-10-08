Я этого не понимала: Королева о разводе с Николаевым

Певица Наташа Королева в беседе с психологом раскрыла истинную причину расставания с первым мужем – композитором и продюсером Игорем Николаевым.
В эфире Youtube-шоу с психологом Еленой Ашаниной Наташа Королева рассказала, что Николаев пытался изменить ее и переделать «под себя».
Певица отметила, что из-за юного возраста и неопытности она поначалу не понимала этого.
«Но потом внутренний стержень дал мне понять, что мне некомфортно. Это привело к тому, что мы расстались», - сказала Королева.
Наташа Королева познакомилась с будущим мужем Игорем Николаевым, когда ей было 16 лет. Через два года они поженились.
Николаев был продюсером молодой певицы и писал для нее песни, артисты выступали в дуэте и гастролировали с совместной программой. Семейная жизнь и сотрудничество Королевой и Николаева завершилось в 2001 году. В 2002 году Королева вышла замуж за танцора и стриптизера Сергея «Тарзана» Глушко.