Я этого не понимала: Королева о разводе с Николаевым

Певица Наташа Королева в беседе с психологом раскрыла истинную причину расставания с первым мужем – композитором и продюсером Игорем Николаевым.

Фото: Instagram Instagram

В эфире Youtube-шоу с психологом Еленой Ашаниной Наташа Королева рассказала, что Николаев пытался изменить ее и переделать «под себя».

Певица отметила, что из-за юного возраста и неопытности она поначалу не понимала этого.

«Но потом внутренний стержень дал мне понять, что мне некомфортно. Это привело к тому, что мы расстались», - сказала Королева.

Наташа Королева познакомилась с будущим мужем Игорем Николаевым, когда ей было 16 лет. Через два года они поженились.