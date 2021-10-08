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Гузееву будут спасать с помощью кислородного шлема

Елена Прошина
1 час назад

Пульмонолог Вячеслав Овечкин рассказал, что телеведущей Ларисе Гузеевой, которая лечится в Коммунарке от коронавируса, могут применить «кислородный шлем», пишет «Комсомольская правда».

Гузееву будут спасать с помощью кислородного шлема
Фото: InstagramInstagram

Как сообщает издание со ссылкой на анонимные источники, у ведущей поражено 60-65% легких, и если сатурация упадет ниже 95, ей проведут лечение кислородом.

В свою очередь пульмонолог Вячеслав Овечкин сообщил изданию, что такое поражение легких означает предпоследнюю стадию КТ3 - среднетяжелую пневмонию. При последней стадии КТ4 поражение легких превышает 75%. При это врач подчеркнул, что цифры условны, так как пациенты выздоравливают даже при 90-95% поражения. Овечкин считает, что угрозы для жизни телеведущей нет, а с учетом сроков заболевания, это можно считать естественным развитием болезни. Он пояснил, что решающую роль при определении состояния заболевшего играет потребность в кислороде. И если сейчас у Гузеевой сатурация 95 и выше без проведения сложных процедур, например, это говорит о том, что она хорошо переносит болезнь.

«Говорят, до этого пациентка пользовалась кислородной маской. Таким образом, в ее случае лечение кислородом может означать применение неинвазивного ИВЛ или увеличение потока кислорода с помощью аппаратов с более высоким давлением». – считает врач.

Он пояснил, что в высокопоточных системах поток кислорода составляет 50-60 литров в минуту против 10 литров в минуту в маске.

«Один из вариантов такой помощи - кислородный шлем. Его так же, как маску, пациент в любой момент может снять, например, для приема пищи». – уточнил Олечкин.

По его словам, при этом у шлема площадь покрытия больше, и он не давит на ткани лица.

Mash сообщил об ухудшении состояния Гузеевой

Конструкция шлема визуально напоминает скафандр с несколькими трубками. Его надевают на голову пациента.

Телеведущую Ларису Гузееву доставили в больницу в Коммунарке в конце сентября, пишет «Пятый канал».

Шоу-бизнес,Вячеслав Овечкин,Лариса Гузеева,Комсомольская правда,
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