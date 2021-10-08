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Жену Аскольда Запашного госпитализировали с травмой головы

Елена Прошина
1 час назад

Жена циркового артиста Аскольда Запашного Элен Райхлин оказалась в больнице с травмой головы. Об этом в своем Telegram-канале со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил телеканал «360».

Жену Аскольда Запашного госпитализировали с травмой головы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Женщина находится в Городской клинической больнице 1 имени Николая Пирогова. У нее ушиблено-рваная рана на голове, которую она получила по неосторожности. Состояние женщины не вызывает опасений», — приводятся слова источника в материале.

В «360» отметили, что Элен не останется в клинике. После того, как медики зашьют рану, она поедет домой.

Шоу-бизнес,Николай Пирогов,
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