Жену Аскольда Запашного госпитализировали с травмой головы

Жена циркового артиста Аскольда Запашного Элен Райхлин оказалась в больнице с травмой головы. Об этом в своем Telegram-канале со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил телеканал «360».
«Женщина находится в Городской клинической больнице 1 имени Николая Пирогова. У нее ушиблено-рваная рана на голове, которую она получила по неосторожности. Состояние женщины не вызывает опасений», — приводятся слова источника в материале.
В «360» отметили, что Элен не останется в клинике. После того, как медики зашьют рану, она поедет домой.