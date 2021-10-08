Ани Лорак пожаловалась на травлю на Украине

Певица Ани Лорак рассказала о травле, из-за которой она перестала выступать на Украине.
По словам Лорак, она стала первой артисткой, пострадавшей из-за обострения отношений между Украиной и Россией.
«Первый человек, который пострадал вот в таких отношениях, была я, и весь удар взяла на себя. После меня пошли другие исполнители... А потом начались другие ситуации, когда вот такие двойные стандарты: одни люди ездили, другие не могли ездить, и т.д. То есть, кто это решал, кто писал эти списки?» - возмутилась артистка в программе «Жизнь известных людей» на украинском телеканале 1+1.
По словам Лорак, ее травля была заказом. Певица намекнула, что заказ исходил от женщины-артистки на почве зависти.
Исполнительница посетовала также, что во время травли никто из коллег за нее не заступился и не поддержал.
При этом, по словам Лорак, она не уезжала с Украины и продолжает жить в стране.