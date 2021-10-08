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Ани Лорак пожаловалась на травлю на Украине

Вероника Полынина
34 минуты назад

Певица Ани Лорак рассказала о травле, из-за которой она перестала выступать на Украине.

Ани Лорак пожаловалась на травлю на Украине
Фото: InstagramInstagram

По словам Лорак, она стала первой артисткой, пострадавшей из-за обострения отношений между Украиной и Россией.

«Первый человек, который пострадал вот в таких отношениях, была я, и весь удар взяла на себя. После меня пошли другие исполнители... А потом начались другие ситуации, когда вот такие двойные стандарты: одни люди ездили, другие не могли ездить, и т.д. То есть, кто это решал, кто писал эти списки?» - возмутилась артистка в программе «Жизнь известных людей» на украинском телеканале 1+1.

По словам Лорак, ее травля была заказом. Певица намекнула, что заказ исходил от женщины-артистки на почве зависти.

Стала известна официальная причина развода Ани Лорак

Исполнительница посетовала также, что во время травли никто из коллег за нее не заступился и не поддержал.

При этом, по словам Лорак, она не уезжала с Украины и продолжает жить в стране.

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