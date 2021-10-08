Юрист назвал обманом сообщения о смерти жены Шаляпина

Александр Бенхин провел собственное расследование в поисках доказательств гибели жены Шаляпина, но ничего не нашел. Юрист уверен, что смерть Татьяны Дэвис — большой обман, созданный с неясной целью. Факты в пользу данного мнения Александр Бенхин привел в эксклюзивном интервью «Пятому каналу».

Фото: Instagram Instagram

Согласно официальной версии первые признаки коронавируса у Татьяны Дэвис появились через три дня после свадьбы с Прохором Шаляпиным, 3 августа. Женщину в больницу тогда не госпитализировали, однако спустя неделю уровень кислорода в крови упал настолько, что она начала синеть. Татьяну Дэвис госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ, Прохор в это время уехал в Россию по делам. Там же от родителей женщины певец и узнал о кончине жены.

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Однако Александр Бенхин утверждает, что других подтверждений смерти Дэвис, кроме слов Шаляпина ему найти не удалось.

В первую очередь в своем расследовании Бенхин узнал о том, что пара действительно стала семьей.

«Было сомнение, заключали ли они брак. Я проштудировал законы штата Невада и установил, что на церемонии они подписали какую-то декларацию о намерениях, которой достаточно для признания их парой. В ней есть понятие "common-law marriage" — гражданский брак. Сомнения отпали», — рассказал в интервью «Пятому каналу» Бенхин.

Далее юрист лично позвонил в контору Дэвис для прояснения ситуации со смертью. Ее секретарь подтвердила данные, но затем начались несостыковки.

По словам Бенхина, когда в США или Канаде умирает человек, о нем в обязательном порядке публикуется некролог.

«Это огромный бизнес! Но ни одного некролога, ни одного следа в гигантской сети Это подозрительно и мне непонятно», — подчеркивает юрист.

Также Александр уверен, что настолько влиятельную личность, как Татьяна Дэвис, не могли кремировать. Особенно без ведома Шаляпина. Дело в том, что при жизни у нее должна была быть страховка, предусматривающая возможность транспортировать и захоранивать тело. Данный пункт значится даже в стандартных туристических документах — на случай трагедии.

«Это нелогично! Есть отмазка, что COVID-19 страховка не покрывает. Окей. Лечение от COVID-19 не покрывает, но почему не перевезти тело по страховке? Страховка у нее должна была быть, как у члена адвокатской палаты, как у VIP-клиента банка!» — считает Бенхин.

Кроме того, родители Дэвис были евреями и уж точно не могли допустить сожжения тела и закапывания праха дочери: вера не позволяет.

Из этого, по мнению юриста, вытекает, что Татьяна Дэвис или жива, или не являлась при жизни той, за кого себя выдавала. В дополнение к этому юрист не нашел никакой открытой информации о физическом лице с именем Татьяна Дэвис, а согласно американским и канадским законам, домашний номер телефона и адрес проживания должны находиться в открытом доступе. Фамилии жены Шаляпина не обнаружилось даже на сайтах регистрации недвижимости.

«Если она эмигрант из СССР, Дэвис фамилии не может быть! Можно предположить, что она была замужем за канадцем ирландского или англо-саксонского происхождения, но она утверждает, что в браке не была и детей нет. Значит, она просто так выдумала фамилию, взяла как профессиональный псевдоним», — поясняет юрист.

Точку в расследовании Бенхина поставила неосведомленность сотрудников госпиталя и полиции в Канаде о смерти Татьяны Дэвис. Опросить местных жителей юристу помогла поклонница Шаляпина в стране. Она напрямую обратилась в госпиталь, в котором лежала женщина и полицию, но о ее гибели там никто не знал.