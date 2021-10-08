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Матери Даны Борисовой стало хуже

Елена Прошина
1 час назад

Мать Даны Борисовой подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). О ее ухудшившимся состоянии сообщила сама телеведущая в своем Instagram.

Мать Даны Борисовой подключили к ИВЛ
Фото: InstagramInstagram

Уточняется, что мать Борисовой попала в больницу с коронавирусом.

«Все изменилось кардинально. Маму забрали в другую больницу, в Феодосию, перевезли на скорой [помощи]. Она в реанимации. ИВЛ поставили, но пока непонятно, в сознании она или не в сознании. Я связалась с доктором, она сказала, что ее отправили в неважном состоянии», — поделилась телеведущая.

Борисова также поинтересовалась у подписчиков, насколько необходим аппарат ИВЛ.

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Ранее 2 октября народного артиста РФ Валерия Гаркалина госпитализировали с COVID-19 в больницу в Коммунарке.

Шоу-бизнес,Валерий Гаркалин,Дана Борисова,
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