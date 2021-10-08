Мать Даны Борисовой подключили к ИВЛ

«Все изменилось кардинально. Маму забрали в другую больницу, в Феодосию, перевезли на скорой [помощи]. Она в реанимации. ИВЛ поставили, но пока непонятно, в сознании она или не в сознании. Я связалась с доктором, она сказала, что ее отправили в неважном состоянии», — поделилась телеведущая.