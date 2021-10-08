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Жена Карпина объяснила исполнение песни «Валера» на фоне мечети

Елена Прошина
44 минуты назад

Жена главного тренера сборной России Дарья Карпина рассказала, почему спела песню «Валера» на фоне мечети в Казани. Она пояснила, что поступок не имел ника кого религиозного значения, сообщает «РБ Спорт».

Жена Карпина объяснила исполнение песни «Валера» на фоне мечети
Фото: InstagramInstagram

«Все получилось спонтанно, просто гуляли перед сном с друзьями, любовались красотами и решили спеть на фоне главного символа города. Естественно, никакой религиозной привязки нет», - пояснила Дарья.

Видео супруга главного тренера выложила в сторис в своем Instagram. Она записала его в Казани перед отборочным матчем на ЧМ-2022 против Словакии.

Она также поделилась своими ожиданиями от предстоящей игры.

«Я просто болею и надеюсь, что у нас сегодня все получится. Каждый человек, который более за сборную России, олицетворяет себя с ней, и говоря про нас, я причисляю себя не к команде, а к огромной армии болельщиков», - подчеркнула Карпина.

Отборочный матч чемпионата мира 2022 года между сборными России и Словакии пройдет 8 октября в Казани в 21:45 по московскому времени.

Ранее Валерий Карпин опубликовал в своем Instagram поздравительный пост, посвященный дню рождения супруги, в котором заявил о желании завести еще детей.

«С днем рождения, любимая! Хочу пожелать тебе здоровья, с таким количеством детей! А то ли еще будет! Очень тебя люблю, с каждым годом все сильнее, если еще это возможно», — написал футбольный тренер.

Всего в семье Карпиных пять дочерей.

Шоу-бизнес,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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