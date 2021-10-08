Умер концертный директор Лены Катиной

Родственники мужчины заявили, что он умер 5 октября на 41-м году жизни из-за сердечной недостаточности. Сейчас стало известно, что Шампоров последний раз выходил на связь с родными и коллегами поздно вечером 1 октября. После этого концертный директор не давал о себе знать. А 4 октября к нему на съемную квартиру отправились его сестра и коллега. Однако дверь Евгений не открыл, поэтому было принято решение вызвать правоохранительные органы, которые вскрыли ее.