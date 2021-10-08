В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+12° в 
Пробки 7 баллов
USD 71.99EUR 83.12BRENT 83.22
Войти в почту

Умер концертный директор Лены Катиной

WomanHit.ru
25 минут назад

Скончался концертный директор бывшей солистки группы «Тату» Лены Катиной и коллектива «Челси» Евгений Шампоров. Об этом сообщает KP.ru.

Умер концертный директор Лены Катиной
Фото: InstagramInstagram

Родственники мужчины заявили, что он умер 5 октября на 41-м году жизни из-за сердечной недостаточности. Сейчас стало известно, что Шампоров последний раз выходил на связь с родными и коллегами поздно вечером 1 октября. После этого концертный директор не давал о себе знать. А 4 октября к нему на съемную квартиру отправились его сестра и коллега. Однако дверь Евгений не открыл, поэтому было принято решение вызвать правоохранительные органы, которые вскрыли ее.

Шампорова нашли мертвым на кухонном полу. Вокруг тела лежали пустые бутылки из-под спиртных напитков. По предварительным данным, тело концертного директора пролежало в квартире два-три дня.

Сегодня Евгения похоронили.

Шоу-бизнес,Лена Катина,МВД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители