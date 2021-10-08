Умер концертный директор Лены Катиной

Скончался концертный директор бывшей солистки группы «Тату» Лены Катиной и коллектива «Челси» Евгений Шампоров. Об этом сообщает KP.ru.
Родственники мужчины заявили, что он умер 5 октября на 41-м году жизни из-за сердечной недостаточности. Сейчас стало известно, что Шампоров последний раз выходил на связь с родными и коллегами поздно вечером 1 октября. После этого концертный директор не давал о себе знать. А 4 октября к нему на съемную квартиру отправились его сестра и коллега. Однако дверь Евгений не открыл, поэтому было принято решение вызвать правоохранительные органы, которые вскрыли ее.
Шампорова нашли мертвым на кухонном полу. Вокруг тела лежали пустые бутылки из-под спиртных напитков. По предварительным данным, тело концертного директора пролежало в квартире два-три дня.
Сегодня Евгения похоронили.