Актриса Лариса Лужина рассказала о тяжелом диагнозе

Передача «Секрет на миллион», гостьей которой в этот раз стала советская актриса Лариса Лужина, выйдет на телеканале НТВ лишь 10 октября, но ведущая шоу Лера Кудрявцева приоткрыла завесу тайны.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС Артем Геодакян/ТАСС

По словам телеведущей, артистке поставили серьезный диагноз, но сдаваться Лужина не планирует.

«Какой смысл в моем возрасте что-то с этим делать? Надо просто согласиться и жить дальше», — философски рассуждает актриса.

Врач, которого попросили прокомментировать заболевание 82-летней звезды, сетует на то, что обычный метод операции может ей не помочь.

«У Ларисы Анатольевны такое неудачное расположение, что такой метод операции может не подойти».

В этой же программе Лариса Лужина признается, что до сих испытывает чувство вины перед единственным сыном, ведь именно по ее вине они расстались с отцом мальчика. И хотя актриса четыре раза была замужем, ни в одном из браков она не сумела найти личного счастья.

Также советская кинозвезда расскажет о романе с Владимиром Высоцким, который посвятил ей песню «Она была в Париже». Считается, что музой поэта была Марина Влади, но это не совсем так.