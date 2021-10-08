Актриса Лариса Лужина рассказала о тяжелом диагнозе

Передача «Секрет на миллион», гостьей которой в этот раз стала советская актриса Лариса Лужина, выйдет на телеканале НТВ лишь 10 октября, но ведущая шоу Лера Кудрявцева приоткрыла завесу тайны.
По словам телеведущей, артистке поставили серьезный диагноз, но сдаваться Лужина не планирует.
«Какой смысл в моем возрасте что-то с этим делать? Надо просто согласиться и жить дальше», — философски рассуждает актриса.
Врач, которого попросили прокомментировать заболевание 82-летней звезды, сетует на то, что обычный метод операции может ей не помочь.
«У Ларисы Анатольевны такое неудачное расположение, что такой метод операции может не подойти».
В этой же программе Лариса Лужина признается, что до сих испытывает чувство вины перед единственным сыном, ведь именно по ее вине они расстались с отцом мальчика. И хотя актриса четыре раза была замужем, ни в одном из браков она не сумела найти личного счастья.
Также советская кинозвезда расскажет о романе с Владимиром Высоцким, который посвятил ей песню «Она была в Париже». Считается, что музой поэта была Марина Влади, но это не совсем так.
Однажды Лариса Лужина уже говорила о причинах разрыва со вторым супругом Валерием Шуваловым — по ее словам, «она просто влюбилась».