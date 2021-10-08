В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+12° в 
Пробки 7 баллов
USD 71.99EUR 83.12BRENT 83.22
Войти в почту

Актриса Лариса Лужина рассказала Лере Кудрявцевой о своем тяжелом диагнозе

Слово и Дело
45 минут назад

Передача «Секрет на миллион», гостьей которой в этот раз стала советская актриса Лариса Лужина, выйдет на телеканале НТВ лишь 10 октября, но ведущая шоу Лера Кудрявцева приоткрыла завесу тайны.

Актриса Лариса Лужина рассказала о тяжелом диагнозе
Фото: Артем Геодакян/ТАССАртем Геодакян/ТАСС

По словам телеведущей, артистке поставили серьезный диагноз, но сдаваться Лужина не планирует.

«Какой смысл в моем возрасте что-то с этим делать? Надо просто согласиться и жить дальше», — философски рассуждает актриса.

Врач, которого попросили прокомментировать заболевание 82-летней звезды, сетует на то, что обычный метод операции может ей не помочь.

«У Ларисы Анатольевны такое неудачное расположение, что такой метод операции может не подойти».

В этой же программе Лариса Лужина признается, что до сих испытывает чувство вины перед единственным сыном, ведь именно по ее вине они расстались с отцом мальчика. И хотя актриса четыре раза была замужем, ни в одном из браков она не сумела найти личного счастья.

Также советская кинозвезда расскажет о романе с Владимиром Высоцким, который посвятил ей песню «Она была в Париже». Считается, что музой поэта была Марина Влади, но это не совсем так.

Однажды Лариса Лужина уже говорила о причинах разрыва со вторым супругом Валерием Шуваловым — по ее словам, «она просто влюбилась».

Шоу-бизнес,Лариса Лужина,Валерий Шувалов,Марина Влади,Лера Кудрявцева,НТВ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители