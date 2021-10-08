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Медик объяснил лечение Гузеевой дорогим препаратом

Анна Безрукова
16 минут назад

Врач-онколог, доктор медицинских наук, главный врач клиники НАКФФ Антон Иванов прокомментировал состояние телеведущей Ларисы Гузеевой с учетом влияния препарата, которым ее лечат. Актриса вторую неделю находится в Коммунарке с коронавирусной инфекцией. Отмечается, что она находится под кислородной маской, а теперь врачи решили применить дорогостоящий препарат, сообщает KP.RU.

Медик объяснил лечение Гузеевой дорогим препаратом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Стоимость препарата «Артлегиа», которым решили лечить телеведущую, достигает 50 тыс. рублей за одну ампулу. Как отметил медик, это говорит о том, что состояние пациентки тяжелое.

«Ее анализы крови показывают сильное воспаление, а легкие поражены на 50% и более процентов. В другой ситуации новый медикамент ей попросту не стали бы назначать», — отметил Иванов.

Также врач уточнил, что он не является лечащим врачом Гузеевой, но из СМИ известно, что актрисе 62 года, у нее есть лишний вес, поэтому она находится в группе риска. К тому же использование кислородной маски свидетельствует о том, что она сейчас не способна дышать самостоятельно.

Но у медикамента, которым планируют лечить актрису, имеется опасный побочный эффект.

«Ведь любой препарат для снижения иммунного ответа может вызвать присоединение болезни микробной этиологии. Такие тяжелые пациенты могут умереть от гнойно-септических осложнений. Поэтому в ситуации с препаратом «Артлегиа» кране важно грамотно определить дозировку и своевременно ввести его в организм пациента: именно в тот момент, когда запускается цитокиновый шторм. Ни позже, ни раньше», — добавил медик.

Шоу-бизнес,Антон Иванов,Лариса Гузеева,Комсомольская правда,
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