Медик объяснил лечение Гузеевой дорогим препаратом

Врач-онколог, доктор медицинских наук, главный врач клиники НАКФФ Антон Иванов прокомментировал состояние телеведущей Ларисы Гузеевой с учетом влияния препарата, которым ее лечат. Актриса вторую неделю находится в Коммунарке с коронавирусной инфекцией. Отмечается, что она находится под кислородной маской, а теперь врачи решили применить дорогостоящий препарат, сообщает KP.RU .

Стоимость препарата «Артлегиа», которым решили лечить телеведущую, достигает 50 тыс. рублей за одну ампулу. Как отметил медик, это говорит о том, что состояние пациентки тяжелое.

«Ее анализы крови показывают сильное воспаление, а легкие поражены на 50% и более процентов. В другой ситуации новый медикамент ей попросту не стали бы назначать», — отметил Иванов.

Также врач уточнил, что он не является лечащим врачом Гузеевой, но из СМИ известно, что актрисе 62 года, у нее есть лишний вес, поэтому она находится в группе риска. К тому же использование кислородной маски свидетельствует о том, что она сейчас не способна дышать самостоятельно.