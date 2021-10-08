«Поставила на место Тарзана»: продюсер Сазыкина о внебрачном ребенке Королевой

Продюсер Олеся Сазыкина заявила, что певица Наташа Королева отомстила своему супругу - культуристу Сергею Глушко, когда рассказала на всю страну о своей внебрачной дочери.

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Как напомнила Сазыкина, годом ранее Тарзан изменил жене с актрисой Анастасией Шульженко.

«Я думаю, Наташа неплохо поставила на место своего Тарзана, показав ему, что от него она рожать второго ребенка не желает, но зато готова отдать свою яйцеклетку другому мужчине. Она как будто бы сказала: «Ну привет, Сережа! Вот тебе на!» Поставила его на место», - цитирует Сазыкину Teleprogramma.pro.

История, которой супруга Тарзана (настоящее имя – Сергей Глушко) шокировала общественность, прозвучала в эфире программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» на телеканале НТВ. Наташа Королева рассказала о том, что якобы отдала свои яйцеклетки другу-гомосексуалисту из США. С дочерью звезда якобы видится тайно, а мужу и сыну вообще ничего не известно о ее внебрачном ребенке.

По данным издания KP.ru, вероятнее всего, артистка просто выдала за внебрачную дочь сына своей подруги из Майами Александры Петрич, у которой в США сеть спа-салонов.