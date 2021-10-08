Музыкантов проверят на пропаганду терроризма

«Статьи очень серьезные, по пропаганде терроризма и так далее, и нужно, чтобы сначала правоохранительные органы провели проверку и дали свою оценку. Наши эксперты изучили в контент, у них такие опасения возникли, и поэтому мы направили достаточно большое обращение в органы. Там девять музыкантов, это в основном те исполнители и те произведения, которые прослушивали подростки, которые нападали на школы или планировали это делать.», — подчеркнула Мизулина.