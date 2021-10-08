Музыкантов проверят на пропаганду терроризма

Директор Лиги безопасного интернета (ЛБИ), член Общественной палаты России Екатерина Мизулина заявила, что в МВД и Следственный комитет (СК) направлено обращение с призывом проверить песни девяти популярных музыкантов. По мнению организации, в этих композициях присутствует пропаганда терроризма, сообщает ТАСС.
«В ходе изучения экспертами в социальных сетях страниц подростков, нападавших на учебные заведения, был составлен список музыкальных произведений, в которых содержатся призывы к насилию и нападениям на школы, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, а также информация, направленная на возбуждение ненависти и вражды и вовлечение несовершеннолетних в совершение особо тяжких преступлений», - пояснила Мизулина.
По словам директора ЛБИ, песни, попавшие в список, слушали «все без исключения преступники, нападавшие на школы».
Мизулина также отметила, что в организации считают необходимым ограничение распространения этих музыкальных композиций в России.
О каких именно треках идет речь - не уточняется. Член общественной палаты объяснила это серьезностью статей, по которым может начаться рассмотрение.
«Статьи очень серьезные, по пропаганде терроризма и так далее, и нужно, чтобы сначала правоохранительные органы провели проверку и дали свою оценку. Наши эксперты изучили в контент, у них такие опасения возникли, и поэтому мы направили достаточно большое обращение в органы. Там девять музыкантов, это в основном те исполнители и те произведения, которые прослушивали подростки, которые нападали на школы или планировали это делать.», — подчеркнула Мизулина.
Она добавила, что названный контент является тяжелым, а потому нужно, чтобы правоохранительные органы провели тщательную проверку.
«Там действительно достаточно агрессивные высказывания [в текстах песен]. Насильственная лексика, призывы к нападениям на школу, призывы к осуществлению террористических действий, к убийству людей», — уточнила руководитель ЛБИ.