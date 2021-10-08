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«Евровидение — 2022» пройдет в Турине

Елена Прошина
44 минуты назад

Музыкальный конкурс «Евровидение-2022» пройдет в Турине, сообщает ТАСС. По информации издания, руководство Государственной итальянской радио-телевизионной корпорации RAI официально объявит об этом решении в ближайшее время, однако кандидатура города уже утверждена.

«Евровидение — 2022» пройдет в Турине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Помимо Турина, на право провести престижный музыкальный конкурс претендовали Милан, Болонья, Римини, Пизаро и еще шесть городов.

Напомним, что Италия получила право принимать «Евровидение» после победы группы Maneskin с композицией «Zitti e buoni» на соревнованиях в 2021 году. Эта победа стала для Италии третьей за всю историю участия в музыкальном конкурсе и первой с 1990 года.

Российская певица Манижа на «Евровидении-2021» заняла лишь девятое место с 204 баллами. При этом наибольшие оценки песня «Russian Woman» получила от жюри из Азербайджана, Молдовы, Португалии и Франции, а из зрителей больше всех Россию поддерживали в Молдавии, Израиле и Латвии.

Евровидение – конкурс эстрадной песни среди стран-членов Европейского вещательного союза, который проводится с 1956 года и является одним из самых популярных неспортивных мероприятий в мире. Его аудитория достигает 600 млн зрителей.

Шоу-бизнес,ИТАР-ТАСС,
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