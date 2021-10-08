Музыкальный конкурс «Евровидение-2022» пройдет в Турине, сообщает ТАСС. По информации издания, руководство Государственной итальянской радио-телевизионной корпорации RAI официально объявит об этом решении в ближайшее время, однако кандидатура города уже утверждена.

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Помимо Турина, на право провести престижный музыкальный конкурс претендовали Милан, Болонья, Римини, Пизаро и еще шесть городов.

Напомним, что Италия получила право принимать «Евровидение» после победы группы Maneskin с композицией «Zitti e buoni» на соревнованиях в 2021 году. Эта победа стала для Италии третьей за всю историю участия в музыкальном конкурсе и первой с 1990 года.

Российская певица Манижа на «Евровидении-2021» заняла лишь девятое место с 204 баллами. При этом наибольшие оценки песня «Russian Woman» получила от жюри из Азербайджана, Молдовы, Португалии и Франции, а из зрителей больше всех Россию поддерживали в Молдавии, Израиле и Латвии.