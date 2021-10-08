Принято решение о месте проведения «Евровидения-2022»

Международный песенный конкурс «Евровидение» в 2022 году пройдет в итальянском городе Турине.
Руководство государственной итальянской радио-телевизионной корпорации «РАИ» официально объявит об этом решении в ближайшее время, однако кандидатура Турина уже утверждена, сообщает ТАСС со ссылкой на местное агентство АНСА.
Помимо административного центра северной области Пьемонт на проведение престижного конкурса, в котором представлены музыканты со всей Европы, претендовали Милан, Болонья, Римини и Пезаро.
Италия получила право принимать «Евровидение» после победы итальянской группы Maneskin. Это победа стала для Италии третьей в истории «Евровидения».