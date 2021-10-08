Состояние Гузеевой ухудшилось

Состояние телеведущей Ларисы Гузеевой, которая в настоящее время находится в больнице из-за коронавируса, ухудшилось. Поражение ее легких составляет 65%, сообщает Телеграм-канал Mash.
Напомним, в конце сентября актриса была госпитализирована с коронавирусом. По данным на 1 октября у нее было поражено 7% легких, но сейчас этот показатель достиг 60-65% (степень КТ-3). Медики фиксируют отрицательную динамику.
Ранее, 5 октября сообщалось, что медики провели болеющей коронавирусом 62-летней телеведущей Ларисе Гузеевой новую процедуру. Артистке, находящейся в тяжелом состоянии, был введен подкожно отечественный препарат, который должен приостановить развивающееся поражение легких.
«Ларисе Гузеевой была назначена новая процедура и введен подкожно препарат Артлегиа. Это биологически активная терапия, она позволяет снижать иммунный ответ организма на инфекцию. За счет снижения иммунного ответа собственного организма приостанавливаются процессы поражения легочной ткани. В ходе последнего КТ у артистки выявили 7% поражение легочной ткани обоих легких, хотя при поступлении в медучреждение легкие Ларисы Андреевны были чистыми. Это свидетельствует об отрицательной динамике течения заболевания» — передавала KP. RU со ссылкой на источник в здравоохранении.
Препарат Артлегиа является новой разработкой российских ученых, зарегистрированной в мае2020-го года и внесенной в рекомендации Минздрава РФ по лечению новой коронавирусной инфекции. Суть работы препарата в том, что он предотвращает возникновение так называемого «цитокинового шторма», который приводит к поражению внутренних органов.