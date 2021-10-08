Состояние Гузеевой ухудшилось

«Ларисе Гузеевой была назначена новая процедура и введен подкожно препарат Артлегиа. Это биологически активная терапия, она позволяет снижать иммунный ответ организма на инфекцию. За счет снижения иммунного ответа собственного организма приостанавливаются процессы поражения легочной ткани. В ходе последнего КТ у артистки выявили 7% поражение легочной ткани обоих легких, хотя при поступлении в медучреждение легкие Ларисы Андреевны были чистыми. Это свидетельствует об отрицательной динамике течения заболевания» — передавала KP. RU со ссылкой на источник в здравоохранении.