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Шаляпин признался в нелюбви к умершей от коронавируса жене

Lenta.ru
23 минуты назад

Российский певец Прохор Шаляпин рассказал о семейной жизни с ныне покойной супругой Татьяной Клаудиа Дэвис. В программе «Светские хроники» «Пятого канала» он признался в нелюбви к 42-летней предпринимательнице, умершей от коронавируса.

Шаляпин признался в нелюбви к умершей жене
Фото: shalyapin_official/Intagramshalyapin_official/Intagram

Шаляпин признался, что скоропостижный уход жены стал для него потрясением. По его словам, их отношения стали одним из ярчайших воспоминаний в жизни. Однако певец заявил об отсутствии любви к Дэвис.

«У меня не было к ней любви, конечно. Просто симпатия, она по психотипу мне подошла», — подчеркнул 37-летний музыкант.

Однако со временем он начал испытывать по отношению к женщине серьезные чувства.

Исполнитель также рассказал, что идея о бракосочетании принадлежит его супруге. По его словам, Дэвис позвонила ему по телефону и предложила сыграть свадьбу.

«Татьяна поспорила со своей подругой, что она выйдет замуж быстрее», — отметил Шаляпин.

Певец также рассказал, что перед свадьбой пара подписала брачный договор. В документах отмечается, что в случае расставания ни одна из сторон не имеет претензий по отношению к другой. Адвокат Оливер Чирич полагает, что Шаляпин может получить наследство Дэвис.

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Ранее стало известно, что Прохор Шаляпин отказался от наследства покойной жены. Певец заявил, что поступит «по совести» и все наследство передаст родителям Дэвис.

Шоу-бизнес,Прохор Шаляпин,
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