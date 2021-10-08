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На Украине потребовали запретить въезд Басте, Елке и Ирине Круг

Елена Прошина
8 минут назад

Общественная организация «Крымскотатарский ресурсный центр» попросила Службу безопасности Украины запретить въезд в страну российским артистам Ирине Воробьевой (Круг), Василию Вакуленко (Баста) и Елизавете Иванцив (Ёлка). В октябре и декабре у них запланированы концерты в Киеве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сайт организации.

На Украине потребовали запретить въезд Басте, Елке и Ирине Круг
Фото: ТАССТАСС

Как говорится в сообщении, «Крымскотатарский ресурсный центр» аргументировал свою позицию тем, что Баста и Ирина Круг посещали оккупированный Крым и выступали там с концертами. Это, подчеркивается в документе, нарушает законодательство Украины. Ёлка не выступала в Крыму, но могла присутствовать там во время одного из российских песенных фестивалей, заключают авторы сообщения.

Организация обратилась к СБУ с просьбой проверить информацию о посещении Крыма артистами. Если она окажется правдивой, к ним следует применить ряд ограничительных мер.

В августе 2015 года министерство культуры Украины опубликовало «черный список» деятелей культуры, которые «угрожают национальной безопасности». Среди попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Иосиф Кобзон, Александр Розенбаум, Сергей Пенкин, Юлия Чичерина. Список регулярно обновляется.

Шоу-бизнес,Ирина Круг,Олег Газманов,Елка,Баста,Ирина Воробьева,Сергей Пенкин,Александр Розенбаум,Юлия Чичерина,Иосиф Кобзон,СБУ,РИА Новости,
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