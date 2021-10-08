На Украине потребовали запретить въезд Басте, Елке и Ирине Круг

Общественная организация «Крымскотатарский ресурсный центр» попросила Службу безопасности Украины запретить въезд в страну российским артистам Ирине Воробьевой (Круг), Василию Вакуленко (Баста) и Елизавете Иванцив (Ёлка). В октябре и декабре у них запланированы концерты в Киеве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сайт организации.
Как говорится в сообщении, «Крымскотатарский ресурсный центр» аргументировал свою позицию тем, что Баста и Ирина Круг посещали оккупированный Крым и выступали там с концертами. Это, подчеркивается в документе, нарушает законодательство Украины. Ёлка не выступала в Крыму, но могла присутствовать там во время одного из российских песенных фестивалей, заключают авторы сообщения.
Организация обратилась к СБУ с просьбой проверить информацию о посещении Крыма артистами. Если она окажется правдивой, к ним следует применить ряд ограничительных мер.
В августе 2015 года министерство культуры Украины опубликовало «черный список» деятелей культуры, которые «угрожают национальной безопасности». Среди попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Иосиф Кобзон, Александр Розенбаум, Сергей Пенкин, Юлия Чичерина. Список регулярно обновляется.