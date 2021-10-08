На Украине потребовали запретить въезд Басте, Елке и Ирине Круг

Как говорится в сообщении, «Крымскотатарский ресурсный центр» аргументировал свою позицию тем, что Баста и Ирина Круг посещали оккупированный Крым и выступали там с концертами. Это, подчеркивается в документе, нарушает законодательство Украины. Ёлка не выступала в Крыму, но могла присутствовать там во время одного из российских песенных фестивалей, заключают авторы сообщения.