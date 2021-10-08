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Стало известно, почему жена Шаляпина откладывала обращение к врачам

Елена Прошина
19 минут назад

В студии «Прямого эфира» на телеканале Россия 1 Прохор Шаляпин сообщил, что, даже получив положительный результат теста на коронавирус, его жена Татьяна Дэвис не хотела идти в больницу и продолжала лечиться самостоятельно.

Стало известно, почему жена Шаляпина откладывала обращение к врачам
Фото: РамблерРамблер

По словам певца, ей стало плохо еще третьего августа. Тогда Прохор и Татьяна предположили, что ее просто просквозило под кондиционером. И все же Дэвис решила сделать тест на COVID-19, который оказался положительным.

Несмотря на это, Татьяна не захотела менять что-то в своем распорядке и планах — ходила в тренажерный зал и делала уколы красоты. Шаляпин отметил, что от посещения больницы и обращения к врачам Дэвис отказалась, потому что не желала сорвать медовый месяц двухнедельным карантином.

Напомним, что женщина умерла от коронавируса вскоре после свадьбы с певцом. Тело Дэвис экстренно кремировали, поэтому попрощаться с ней не смог ни Шаляпин, ни ее родители.

После того, как стало известно о кончине жены певца, по интернету начала распространяться версия о том, что на самом деле смерть Татьяны является всего лишь пиар-ходом. Шаляпин отреагировал на слухи в своем Instagram-аккаунте, попросив в сторис «остановить это мракобесие на смерти человека!».

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