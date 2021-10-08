Садальский жестко прошелся по овдовевшему Шаляпину

Актер Станислав Садальский не верит в историю любви Прохора Шаляпина, который женился на канадской миллионерше и овдовел через два месяца. Об этом он написал на своей странице в «Инстаграм».
«Возрастная супруга из Канады, сказочная свадьба в Лас-Вегасе, где фотографируются, в основном, только бедные слои общества, что бы показать мнимое богатство и значимость Даже их жалко», - написал Садальский.
Он назвал Шаляпина сказочником, который в очередной раз нашел свою сказочную любовь.
«А вы верите в эту сказку? Я – нет», - заключил Садальский.