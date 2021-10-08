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Врач прокомментировал лечение Гузеевой дорогостоящим препаратом

News.ruиещё 1
22 минуты назад

Врач-онколог, доктор медицинских наук, главврач клиники НАКФФ Антон Иванов проанализировал состояние Гузеевой на основе препарата, которым её собираются лечить. Телеведущая вторую неделю находится в Коммунарке с коронавирусом, сообщалось, что она находится под кислородной маской, теперь врачи решили применить дорогостоящий препарат, сообщает KP.RU.

Врач объяснил лечение Гузеевой препаратом за 50 тысяч рублей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Цена препарата «Артлегиа», которым решено лечить актрису, достигает 50 тысяч рублей за ампулу. По словам медика, это свидетельствует о том, что артистка находится в тяжёлом состоянии.

Её анализы крови показывают сильное воспаление, а лёгкие поражены на 50% и более процентов. Иначе новый медикамент ей попросту не назначили бы, — утверждает Иванов.

Доктор отметил, что он не является лечащим врачом Гузеевой, но из открытых источников известно, что актрисе 62 года, она страдает излишним весом и то есть находится в группе риска. К тому же применение кислородной маски говорит о том, что она не может дышать самостоятельно.

Однако, у препарата, которым собираются лечить актрису, есть опасный побочный эффект.

Ведь любой препарат для снижения иммунного ответа чреват присоединением болезни микробной этиологии. Такие тяжёлые пациенты могут погибнуть от гнойно-септических осложнений. Поэтому в случае с препаратом «Артлегиа» очень важно правильно рассчитать дозировку и вовремя ввести его в организм больного: именно в тот момент, когда начинается цитокиновый шторм. Ни позже, ни раньше, — пояснил врач.

Ранее сообщалось, что состояние госпитализированной с коронавирусом телеведущей Ларисы Гузеевой ухудшилось. При последнем исследовании КТ у неё нашли 7% поражения лёгких, хотя, когда она поступала в больницу, лёгкие у неё были чистыми.

Шоу-бизнес,Антон Иванов,Лариса Гузеева,Комсомольская правда,
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