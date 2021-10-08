Врач объяснил лечение Гузеевой препаратом за 50 тысяч рублей

Врач-онколог, доктор медицинских наук, главврач клиники НАКФФ Антон Иванов проанализировал состояние Гузеевой на основе препарата, которым её собираются лечить. Телеведущая вторую неделю находится в Коммунарке с коронавирусом, сообщалось, что она находится под кислородной маской, теперь врачи решили применить дорогостоящий препарат, сообщает KP.RU.

Цена препарата «Артлегиа», которым решено лечить актрису, достигает 50 тысяч рублей за ампулу. По словам медика, это свидетельствует о том, что артистка находится в тяжёлом состоянии.

Её анализы крови показывают сильное воспаление, а лёгкие поражены на 50% и более процентов. Иначе новый медикамент ей попросту не назначили бы, — утверждает Иванов.

Доктор отметил, что он не является лечащим врачом Гузеевой, но из открытых источников известно, что актрисе 62 года, она страдает излишним весом и то есть находится в группе риска. К тому же применение кислородной маски говорит о том, что она не может дышать самостоятельно.

Однако, у препарата, которым собираются лечить актрису, есть опасный побочный эффект.

Ведь любой препарат для снижения иммунного ответа чреват присоединением болезни микробной этиологии. Такие тяжёлые пациенты могут погибнуть от гнойно-септических осложнений. Поэтому в случае с препаратом «Артлегиа» очень важно правильно рассчитать дозировку и вовремя ввести его в организм больного: именно в тот момент, когда начинается цитокиновый шторм. Ни позже, ни раньше, — пояснил врач.