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Лена Миро объяснила злость Ксении Бородиной на Курбана Омарова

Елена Прошина
22 минуты назад

Блогер Лена Миро считает, что ведущая «Дома-2» Ксения Бородина обижена на бывшего супруга Курбана Омарова из-за того, что при разводе он поделил совместное имущество по справедливости. Об этом она написала на своем сайте.

Лена Миро объяснила злость Бородиной на Омарова
Фото: РамблерРамблер

Миро напомнила, что общаясь с поклонниками Бородина сообщила, что не позовет бывшего мужа на день рождения их общей дочери Теоны, а также сообщила, что не общается с ним и не планирует.

«Курбан, несмотря на всю мою иронию над ним, проявил себя тут с лучшей стороны -- много претензий к нему, но отец он хороший. Так почему Ксюндель не радуется, а чинит препятствия?», - задается вопросом Миро.

По ее мнению, дело в том, чем закончился раздел имущества.

«Я так подозреваю, что Курбан честно и по закону поделил совместно нажитое < > Мне почему-то кажется, что Омаров, купивший недавно квартиру, вышел из брака с Ксенией с большой прибылью. Отсюда и злость на бывшего мужа», - предположила Миро.

Шоу-бизнес,Курбан Омаров,Лена Миро,Ксения Бородина,
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