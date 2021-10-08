Лена Миро объяснила злость Бородиной на Омарова

Блогер Лена Миро считает, что ведущая «Дома-2» Ксения Бородина обижена на бывшего супруга Курбана Омарова из-за того, что при разводе он поделил совместное имущество по справедливости. Об этом она написала на своем сайте.

Фото: Рамблер Рамблер

Миро напомнила, что общаясь с поклонниками Бородина сообщила, что не позовет бывшего мужа на день рождения их общей дочери Теоны, а также сообщила, что не общается с ним и не планирует.

«Курбан, несмотря на всю мою иронию над ним, проявил себя тут с лучшей стороны -- много претензий к нему, но отец он хороший. Так почему Ксюндель не радуется, а чинит препятствия?», - задается вопросом Миро.

По ее мнению, дело в том, чем закончился раздел имущества.