«Не было никакой любви»: Прохор Шаляпин о покойной жене

Певец Прохор Шаляпин признался, что не любил свою третью жену Татьяну Клаудиу Дэвис, которая умерла от коронавируса через два месяца после свадьбы, пишет Стархит.

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По словам Шаляпина, роман был одним из самых ярких воспоминаний в его жизни, хотя романтических чувств у него к жене не было.

«У меня не было к ней любви. Просто симпатия, она по психотипу мне подошла», — сказал Шаляпин изданию

Он добавил, что сыграть свадьбу также не было его идеей.

«Она мне звонит и говорит: «Прохор, знаешь, давай мы с тобой поженимся». Татьяна поспорила со своей подругой, что она выйдет замуж быстрее», — пояснил Шаляпин.

Он отметил, что не планирует претендовать на наследство Дэвис, которая при жизни владела сетью адвокатских контор в Канаде. Он напомнил, что подписал брачный договор, где подробно описаны тонкости раздела имущества, хотя на момент составления документа трагического финала никто не ожидал.