«Не было никакой любви»: Прохор Шаляпин о покойной жене

Певец Прохор Шаляпин признался, что не любил свою третью жену Татьяну Клаудиу Дэвис, которая умерла от коронавируса через два месяца после свадьбы, пишет Стархит.
По словам Шаляпина, роман был одним из самых ярких воспоминаний в его жизни, хотя романтических чувств у него к жене не было.
«У меня не было к ней любви. Просто симпатия, она по психотипу мне подошла», — сказал Шаляпин изданию
Он добавил, что сыграть свадьбу также не было его идеей.
«Она мне звонит и говорит: «Прохор, знаешь, давай мы с тобой поженимся». Татьяна поспорила со своей подругой, что она выйдет замуж быстрее», — пояснил Шаляпин.
Он отметил, что не планирует претендовать на наследство Дэвис, которая при жизни владела сетью адвокатских контор в Канаде. Он напомнил, что подписал брачный договор, где подробно описаны тонкости раздела имущества, хотя на момент составления документа трагического финала никто не ожидал.
Канадская предпринимательница Татьяна Клаудиа Дэвис умерла в конце сентября от коронавируса спустя два месяца после свадьбы с Прохором Шаляпиным.