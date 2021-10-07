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«Начало новой жизни»: Экс-участница «Дома-2» сделала операцию в прямом эфире

Елена Прошина
17 минут назад

Бывшая участница проекта «Дом-2» Александра Черно сделала операцию по уменьшению желудка, которая транслировалась в прямом эфире.

Экс-участница «Дома-2» сделала операцию в прямом эфире
Фото: InstagramInstagram

«Начало моей новой жизни», - написала Черно на своей странице в Instagram.

Она отметила, что было очень страшно, но она в итоге не успела понять, как заснула, и проснулась уже в палате наблюдения.

«Мне многие писали что тоже очень сильно хотят сделать, но боятся и не решаются. Не бойтесь! Все будет отлично», - пообещала Черно.

Она поблагодарила хирурга Владимира Евдошенко и его команду за шанс на новую жизнь и мужа за поддержку. Девушка поинтересовалась у подписчиков, смотрели ли они операцию в прямом эфире.

До операции девушка весила 165 килограммов. Она жаловалась, что уже начала испытывать серьезные проблемы со здоровьем, и поэтому идет под нож.

Операция транслировалась в прямом эфире в Инстаграм-аккаунте Евдошенко. В настоящее время видео на странице хирурга заблокировано, так как, по мнению соцсети, содержит «потенциально неприемлемый контент». Запись доступна на YouTube-канале клиники.

Черно пришла на проект «Дом-2» в 2017 году. Там она познакомилась с будущим мужем Иосифом Оганесяном. Пара воспитывает ребенка.

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