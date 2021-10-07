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Было очень трудно. Якубович вспомнил смертельное ДТП

Елена Прошина
46 минут назад

Ведущий телепрограммы «Поле чудес» Леонид Якубович рассказал, что долго испытывал сложности, садясь за руль, после того, как насмерть сбил человека. Об этом Якубович рассказал в интервью YouTube-каналу Super.

Было очень трудно. Якубович вспомнил смертельное ДТП
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказал Якубович, следствие по делу о его ДТП тянулось целый год. По словам телеведущего, человек, который погиб под колесами его автомобиля, был пьян «просто в хлам». Ведущий «Поля чудес» рассказал, что ехал на небольшом Hyundai со скоростью около 40 км/ч. Мужчина выскочил из-за автобуса, согнувшись, начал перебегать дорогу и, падая, разбил голову о зеркало машины Якубовича.

Телеведущий подчеркнул, что это был несчастный случай. При этом он признался, что очень часто думал об этом человеке.

«И очень долго трудно сидел за рулем. Стоит перед глазами. Естественно совершенно. Несмотря на мой опыт», - сказал Якубович.

Он добавил, что считает также себя в определенной степени виновным в аварии.

«Точно могу сказать, что даже при условии, что я вообще ни в чем не виноват, один процент мой. Значит, я где-то не скосил глаза. Один процент мой точно, что бы не случилось, и это всегда - за рулем точно», – сказал телеведущий.

Он также рассказал, что когда закончилось расследование, ему порекомендовали перевести деньги семье погибшего, и он сделал это. Якубович сообщил, что не помнит, какую именно сумму он перевел. Он добавил, что редко, но все же нарушает ПДД, и ему приходят штрафы – в основном, за превышение скорости.

Шоу-бизнес,Леонид Якубович,
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