Вдова Круга обратилась к украинцам после «коридора позора»

Вдова шансонье Михаила Круга, певица Ирина Круг обратилась к украинцам после своего концерта в Днепре. В Instagram она опубликовала короткое видео со сцены и поблагодарила жителей города за то, что они посетили её выступление.

Фото: Instagram Instagram

«Спасибо, Днепропетровск. Было круто», — подписала пост Ирина.

Напомним, что 6 октября в Днепропетровске состоялся концерт Ирины Круг. Накануне выступления украинские националисты призвали бойкотировать певицу, поскольку та выступала в Крыму. Демонстранты обвиняли посетителей мероприятия в «финансировании врага», поскольку Круг платит налоги в России, и деньги идут на содержание российской армии.

В результате концерт звезды охраняли около полутора тысяч правоохранителей и инцидентов на выступлении не было. Однако для посетителей выступления вдовы шансонье «патриоты» устроили «коридор позора».