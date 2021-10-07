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Певица Ирина Круг обратилась к украинцам после «коридора позора» на своем концерте в Днепре

Елена Прошина
7 минут назад

Вдова шансонье Михаила Круга, певица Ирина Круг обратилась к украинцам после своего концерта в Днепре. В Instagram она опубликовала короткое видео со сцены и поблагодарила жителей города за то, что они посетили её выступление.

Вдова Круга обратилась к украинцам после «коридора позора»
Фото: InstagramInstagram

«Спасибо, Днепропетровск. Было круто», — подписала пост Ирина.

Напомним, что 6 октября в Днепропетровске состоялся концерт Ирины Круг. Накануне выступления украинские националисты призвали бойкотировать певицу, поскольку та выступала в Крыму. Демонстранты обвиняли посетителей мероприятия в «финансировании врага», поскольку Круг платит налоги в России, и деньги идут на содержание российской армии.

В результате концерт звезды охраняли около полутора тысяч правоохранителей и инцидентов на выступлении не было. Однако для посетителей выступления вдовы шансонье «патриоты» устроили «коридор позора».

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Напомним, что в марте 2014 года по итогам референдума Крым воссоединился с Россией. Украина отказалась признавать результаты, а в 2015 году Минкульт страны создал «черный список» для деятелей культуры, которым запрещено выступать на Украине – в него вошли исполнители и коллективы, которые поддерживают решение крымчан или же давали концерты на территории полуострова.

Шоу-бизнес,Ирина Круг,Михаил Круг,Минкультуры,
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