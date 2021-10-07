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МХАТ оценил требование Пригожина уволить худрука из-за сравнения Валерии с Бузовой

Елена Прошина
57 минут назад

Во МХАТе имени Горького не стали комментировать предложение продюсера Иосифа Пригожина уволить худрука Эдуарда Боякова после того, как он сравнил певицу Валерию с Ольгой Бузовой. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на пресс-службу учреждения.

МХАТ оценил требование Пригожина уволить худрука из-за сравнения Валерии с Бузовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Никак не можем прокомментировать, так как мы занимаемся культурой, а не шоу-бизнесом», – заявили в театре.

Напомним, что Бояков на YouTube-шоу «Откройте, Давид» во время обсуждения постановки «Чудесный грузин» заявил, что между Бузовой и Валерией нет функциональной разницы. Премьера постановки с участием бывшей ведущей «Дома-2» состоялась 11 июня.

Пригожин резко отреагировал на сравнение его супруги с блогером и заявил, что Бояков должен покинуть свой пост, поскольку своими словами «девальвирует искусство и профессию».

«Тогда давайте отменим все институты, отменим вообще академическое образование и забудем про это навсегда», – заявил Пригожин.

Шоу-бизнес,Эдуард Бояков,Валерия,Иосиф Пригожин,
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