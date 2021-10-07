Якубович рассказал о своих похоронах

Ведущий телепрограммы «Поле чудес» на Первом канале Леонид Якубович иронично относится к большому количеству слухов, распространяющихся вокруг его персоны, и не считает необходимым подавать в суд за фейки в разных изданиях. Как он рассказал в YouTube-шоу «Алёна, блин!», именно оттуда он узнает о своих операциях, подругах и даже похоронах.

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«О том, что я умер в Германии, я узнал в Сибири на гастролях. Потом у меня якобы была тяжелая операция на сердце, потом у меня был рак, потом у меня было еще что-то, еще что-то. И я все узнаю это где-то. Мне сообщают радостно. Я же говорю, меня пять лет хоронили», — пояснил Якубович.

При этом ведущий не считает необходимым идти разбираться в суд. Во-первых, он отметил, что не знает, кто изначально запустил конкретный слух. А во-вторых, у него на это нет времени.

«Там подпись отсутствует. Один вкинул, другие растиражировали. И для чего? У меня нет времени. Мне жалко что ли? Пусть пишут», — подытожил шоумен.

В интернете много раз писали о любовницах Якубовича, о его огромных гонорарах, о постановочности и коррумпированности телешоу и даже о смерти ведущего. При этом он сам ранее отмечал, что в заметках даже указывали дату и место его отпевания. Но в последнее время, по его словам, такого рода слухов стало меньше.