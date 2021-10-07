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«Нам очень хорошо вместе»: Волочкова рассказала о новом бойфренде

Мир24иещё 1
57 минут назад

Анастасия Волочкова представила нового избранника. Звезда устала от слухов о своей личной жизни, поэтому сама решила рассказать о мужчине. О новых отношениях Волочкова написала в Instagram.

Волочкова рассказала о новом избраннике
Фото: InstagramInstagram
Балерина опубликовала романтическое видео с возлюбленным, на котором они танцуют под дождем из лепестков белых роз. В подписи звезда попросила не выискивать информацию о том, кто этот мужчина и кем работает.

Волочкова пообещала рассказать все, но чуть позже. Пока же она отметила, что ее избранник не женат, и написала, что он необыкновенный человек.

«Молодой, красивый, статный, высокий, сексуальный, добрый, заботливый, внимательный, умный, с чувством юмора, благородный, духовно мне близкий и просто фантастический. Нам очень хорошо вместе. Порадуйтесь за нас», – попросила артистка своих фанатов.

Анастасия также рассказала, что с первого взгляда почувствовала симпатию к Владимиру. Кроме того, она пожелала всем любить и быть любимыми.

Поклонники неоднозначно восприняли пост-откровение. Одни порадовались за артистку, другие написали, что что-то подобное уже слышали от Волочковой.

Шоу-бизнес,Анастасия Волочкова,
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