Волочкова съехалась с новым бойфрендом

Балерина Анастасия Волочкова начала жить вместе со своим новым бойфрендом. Об этом она сама сообщила в социальных сетях. Избранника зовут Владимир, ему 38 лет.
45-летняя звезда балета говорит, что не хочет выставлять эти отношения напоказ.
"С первого взгляда возникла взаимная симпатия. Мы живем вместе, но не афишируем наши отношения, не выставляем их напоказ. В то же время нам нечего скрывать", — написала Волочка в своем Instagram.
Артистка также подчеркнула, что Владимир не женат. Ранее Волочкова уже показывала своего нового возлюбленного на фото, но закрыла ело лицо спиной.