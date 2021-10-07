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Волочкова съехалась с новым бойфрендом

Газета.Ru
34 минуты назад

Балерина Анастасия Волочкова начала жить вместе со своим новым бойфрендом. Об этом она сама сообщила в социальных сетях. Избранника зовут Владимир, ему 38 лет.

Волочкова съехалась с новым бойфрендом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

45-летняя звезда балета говорит, что не хочет выставлять эти отношения напоказ.

"С первого взгляда возникла взаимная симпатия. Мы живем вместе, но не афишируем наши отношения, не выставляем их напоказ. В то же время нам нечего скрывать", — написала Волочка в своем Instagram.

Артистка также подчеркнула, что Владимир не женат. Ранее Волочкова уже показывала своего нового возлюбленного на фото, но закрыла ело лицо спиной.

Шоу-бизнес,Анастасия Волочкова,
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