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Моргенштерн объявил войну мошенникам

Елена Прошина
29 минут назад

Российский исполнитель Моргенштерн сообщил, что готов бороться с мошенниками, которые действуют в интернете от его имени, передает «Пятый канал».

Моргенштерн объявил войну мошенникам
Фото: InstagramInstagram

С этой целью музыкант ведёт переговоры с командой юристов. Злоумышленники предлагают девушкам-моделям от имени репера пройти фальшивый кастинг, собеседование при этом проходит в Skype. Мошенники требуют от соискательниц раздеться, чтобы якобы показать отсутствие на теле шрамов и татуировок. После этого аферисты шантажируют девушек интимными видео.

Как сообщил адвокат певца Сергей Жорин, так как артист находится на пике своей популярности, то действия мошенников становятся большой проблемой.

«Мы как раз недавно обсуждали, как этому противодействовать», — сказал юрист.

В результате было принято несколько решений, которые помогут обезопасить фанатов Моргенштерна. При этом поклонников призывают соблюдать бдительность и не попадаться на инициативу мошенников.

Как сообщалось ранее, репер станет ведущим экстремального телешоу «Русский ниндзя». Музыкант «впервые в своей карьере выступит в роли телеведущего».

«Русский ниндзя» - это российская версия шоу Ninja Warrior, которое показывают в 18 странах мира.

Шоу-бизнес,Сергей Жорин,
18+
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