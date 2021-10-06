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"Колхоз и сельпо": поклонников возмутил осенний образ Наташи Королевой

Елена Прошина
41 минуту назад

Заслуженная артиста России Наташа Королева опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию с сыном Архипом, на которой они продемонстрировали свои осенние образы. Однако не всем подписчикам певицы наряды пришлись по душе.

"Колхоз и сельпо": поклонников возмутил осенний образ Наташи Королевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Осень, цвет настроения красный!!!» — подписала снимок Королева.

И действительно большая часть элементов одежды в представленных на фотографии певицей и ее сыном образах была в красных оттенках. Архип дополнил ансамбль черной кожаной курткой, а певица черным платком и ботинками в черно-белой гамме.

В комментариях образы оценили не все: «Клоуныыы», «Колхоз», «Сельпо», «Спаси, сохрани таких встретить...», «Ужасно», «Капец вы одеваетесь. Где вы нашли такие шмотки? Ведь "черкизона" давно нет», «На дачу для отпугивания воров в качестве двух чучел, прости Господи!», «Нууу....со вкусом проблема, хоть тон выдержали, но шузы у Наташи прям... вообще из другой оперы».

Стоит отметить, что одежда стала не единственной темой хейта в сторону Королевой и ее сына под фотографией. Также многим не понравились усы и борода Архипа, его постоянное нахождение рядом с мамой и отсутствие на снимках певицы Тарзана. Кроме того, большинство подписчиков причислили сына Королевой к людям азиатской внешности.

Шоу-бизнес,Наташа Королева,
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