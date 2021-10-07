Шаляпин сделал неожиданное признание в студии Малахова

Певец Прохор Шаляпин признался, сколько лет было его покойной жене Татьяне Дэвис на самом деле.

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В эфире программы Андрея Малахова Шаляпин заявил, что 5 сентября Татьяне исполнилось 47 лет, и она не скрывала свой возраст.

«Это я уменьшил ей возраст. А ей это было не нужно», - заявил Прохор.

По словам певца, Татьяна была старше его на 9 лет, но разница в возрасте ее не смущала. Она не жалела денег на косметологические процедуры и прекрасно выглядела.

Шаляпин возмутился повышенным вниманием к его жене. По его словам, это он сделал Татьяну известной, после чего на нее обрушилось море «грязи и хейта».

«Ладно я, публичный человек, она-то здесь при чем. Такие гадости пишут, не зная человека. Обсуждают ее возраст», - посетовал Прохор.