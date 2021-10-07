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«Он точно от Тарзана?»: фанаты атаковали Наташу Королеву

Вероника Полынина
24 минуты назад

Поклонники заподозрили певицу Наташу Королеву в очередной лжи.

«Он точно от Тарзана?»: фанаты атаковали Наташу Королеву
Фото: InstagramInstagram

В прошлом году Наташа Королева и ее муж Сергей Глушко оказались в центре громкого скандала из-за любовных похождений Глушко. Эпопею с изменами и последующим примирением пары многие сочли пиар-ходом с целью заработать в пандемию.

Совсем недавно Королева вновь оказалась в заголовках СМИ. Певица сделала сенсационное признание, что у нее есть биологическая дочь, которую выносила суррогатная мать для ее друга-гея из США. При этом о существовании девочки не подозревали ни ее муж, ни сын, ни мама.

Откровение прозвучало в эфире программы «Секрет на миллион». Сергей Глушко, присутствующий в студии с сыном Архипом, отреагировал на новость настолько бурно, что многие сочли, что это была актерская игра.

6 октября Наташа Королева опубликовала совместное фото с Архипом на фоне осеннего парка. И мама, и сын одеты в красное – в тон друг другу.

Подписчики певицы вдруг решили, что Архип совсем не похож на своего отца и заподозрили, что Королева снова всех обманула.

«А он точно от Тарзана? Больше на японца или китайца похож», - высказались поклонники.

Наташа Королева и Сергей Глушко (Тарзан) поженились в августе 2003 года через полгода после рождения Архипа.

Шоу-бизнес,Сергей Глушко,Наташа Королева,
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