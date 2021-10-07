«Он точно от Тарзана?»: фанаты атаковали Наташу Королеву

Поклонники заподозрили певицу Наташу Королеву в очередной лжи.

Фото: Instagram Instagram

В прошлом году Наташа Королева и ее муж Сергей Глушко оказались в центре громкого скандала из-за любовных похождений Глушко. Эпопею с изменами и последующим примирением пары многие сочли пиар-ходом с целью заработать в пандемию.

Совсем недавно Королева вновь оказалась в заголовках СМИ. Певица сделала сенсационное признание, что у нее есть биологическая дочь, которую выносила суррогатная мать для ее друга-гея из США. При этом о существовании девочки не подозревали ни ее муж, ни сын, ни мама.

Откровение прозвучало в эфире программы «Секрет на миллион». Сергей Глушко, присутствующий в студии с сыном Архипом, отреагировал на новость настолько бурно, что многие сочли, что это была актерская игра.

6 октября Наташа Королева опубликовала совместное фото с Архипом на фоне осеннего парка. И мама, и сын одеты в красное – в тон друг другу.

Подписчики певицы вдруг решили, что Архип совсем не похож на своего отца и заподозрили, что Королева снова всех обманула.

«А он точно от Тарзана? Больше на японца или китайца похож», - высказались поклонники.