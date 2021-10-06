МакSим показала новые фото после выздоровления

Певица МакSим, которая долго лечилась от коронавируса, опубликовала на своей странице в Instagram кадры новой фотосессии.
Певица опубликовала два снимка – в цветном и черно-белом варианте, как она делает для всех последних фотосессий.
Пользователи отметили, что певица, как обычно, выглядит прекрасно, назвали ее красоткой и королевой.
МакSим попала в больницу в середине июня. В момент госпитализации поражение легких певицы составляло около 40%, но ее состояние стремительно ухудшалось. Медики подключили артистку к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому, где она пробыла полтора месяца. В середине августа певицу выписали из больницы, она продолжает реабилитацию дома.