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МакSим показала новые фото после выздоровления

Елена Прошина
25 минут назад

Певица МакSим, которая долго лечилась от коронавируса, опубликовала на своей странице в Instagram кадры новой фотосессии.

МакSим показала новые фото после выздоровления
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Певица опубликовала два снимка – в цветном и черно-белом варианте, как она делает для всех последних фотосессий.

Пользователи отметили, что певица, как обычно, выглядит прекрасно, назвали ее красоткой и королевой.

МакSим попала в больницу в середине июня. В момент госпитализации поражение легких певицы составляло около 40%, но ее состояние стремительно ухудшалось. Медики подключили артистку к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому, где она пробыла полтора месяца. В середине августа певицу выписали из больницы, она продолжает реабилитацию дома.

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