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Теща и тесть обвинили Шаляпина в смерти его жены

Елена Прошина
19 минут назад

Певец Прохор Шаляпин в эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» рассказал, что родители его жены Татьяны Клаудии Дэвис, которая умерла в США от последствий коронавируса, считают, что это он ее заразил. Анонс программы опубликован на онлайн-платформе «Смотрим».

Теща и тесть обвинили Шаляпина в смерти его жены
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказал Шаляпин, он вакцинировался перед свадьбой. При этом его жена и ее родные не стали этого делать. По словам певца, они подшучивали над ним по поводу прививки, утверждая, что еще неизвестно, что будет потом. В итоге Татьяна и ее родители заболели коронавирусом. Для супруги певца это закончилось летальным исходом.

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На вопрос ведущего программы Андрея Малахова о причинах таких обвинений, Шаляпин предположил, что родители Дэвис – «впечатлительные люди» и «кто-то накручивал».

Супруга Шаляпина, 42-летняя канадская предпринимательница Татьяна Клаудиа Дэвис умерла от коронавируса в конце сентября в США спустя два месяца после свадьбы с певцом. Дэвис сначала лечилась дома, и в больницу попала в тяжелом состоянии. Также были госпитализированы ее родители.

Шоу-бизнес,Прохор Шаляпин,Андрей Малахов,
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