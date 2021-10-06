Теща и тесть обвинили Шаляпина в смерти его жены

Певец Прохор Шаляпин в эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» рассказал, что родители его жены Татьяны Клаудии Дэвис, которая умерла в США от последствий коронавируса, считают, что это он ее заразил. Анонс программы опубликован на онлайн-платформе «Смотрим».

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Как рассказал Шаляпин, он вакцинировался перед свадьбой. При этом его жена и ее родные не стали этого делать. По словам певца, они подшучивали над ним по поводу прививки, утверждая, что еще неизвестно, что будет потом. В итоге Татьяна и ее родители заболели коронавирусом. Для супруги певца это закончилось летальным исходом.

На вопрос ведущего программы Андрея Малахова о причинах таких обвинений, Шаляпин предположил, что родители Дэвис – «впечатлительные люди» и «кто-то накручивал».