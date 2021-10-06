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Варум высказалась об изменах Агутина

Вероника Полынина
39 минут назад

Анжелика Варум рассказала, как переживает измены Леонида Агутина.

Варум высказалась об изменах Агутина
Фото: InstagramInstagram

В интервью Ирине Шихман для Youtube-проекта «А поговорить?» певица заявила, что спустя 10-15 лет совместной жизни отношение к супругу меняется, и те вещи, которые казались важными вначале, уходят на второй план.

«И дальше встает вопрос лишь в том – сможете ли жить в новой реальности или нет», - отметила Варум.

Она сравнила измены в браке с цунами, на которые «бессмысленно обижаться».

«Можно понять и простить, а можно понять и не простить. Это личный выбор каждого», - резюмировала Анжелика Варум.

Ранее Леонида Агутина не раз уличали в изменах Анжелике Варум. К примеру, в 2011 году в СМИ попали фотографии, на которых музыкант целуется с неизвестной женщиной на фестивале «Новая волна» в Юрмале. После этого Агутину пришлось приносить супруге публичные извинения.

Варум отказалась выступать в Крыму

Летом 2020 года «Экспресс-газета» сообщила, что будучи в Сочи на съемках клипа, певец познакомился с молодой поклонницей из Краснодара. Пара долго зажигала в одном из местных ресторанов, а потом уехала вместе в неизвестном направлении. По словам журналистов, наутро девушка хвасталась подружкам, что «Леня виртуозно не только на рояле играет».

Шоу-бизнес,Анжелика Варум,Леонид Агутин,Экспресс-газета,
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