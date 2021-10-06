Варум высказалась об изменах Агутина

Анжелика Варум рассказала, как переживает измены Леонида Агутина.

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В интервью Ирине Шихман для Youtube-проекта «А поговорить?» певица заявила, что спустя 10-15 лет совместной жизни отношение к супругу меняется, и те вещи, которые казались важными вначале, уходят на второй план.

«И дальше встает вопрос лишь в том – сможете ли жить в новой реальности или нет», - отметила Варум.

Она сравнила измены в браке с цунами, на которые «бессмысленно обижаться».

«Можно понять и простить, а можно понять и не простить. Это личный выбор каждого», - резюмировала Анжелика Варум.

Ранее Леонида Агутина не раз уличали в изменах Анжелике Варум. К примеру, в 2011 году в СМИ попали фотографии, на которых музыкант целуется с неизвестной женщиной на фестивале «Новая волна» в Юрмале. После этого Агутину пришлось приносить супруге публичные извинения.