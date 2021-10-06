Раскрыты гонорары звезд за новогодние корпоративы

За выступление на новогодних корпоративах Владимира Кузьмина , Наташы Королевой, Тимура Родригеза, Стаса Костюшкина и Стаса Пьехи придется заплатить от одного до полутора миллионов рублей, а групп «Руки Вверх!», «Иванушки International», Artik&Asti и «Звери» — от полутора до двух с половиной миллионов рублей.

Дороже всего пригласить на новогодний корпоратив выйдет Григория Лепса, Светлану Лободу, «Би-2» и «Мумий Тролль». За свои услуги звезды запросят от семи до восьми миллионов рублей. При этом в случае выступления в саму ночь праздника к сумме придется добавить еще 25%.