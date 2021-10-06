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Раскрыты гонорары звезд за новогодние корпоративы

Елена Прошина
19 минут назад

Стали известны размеры гонораров российских звезд в период новогодних корпоративов. Стоимость услуг исполнителей узнал «Пятый канал».

Раскрыты гонорары звезд за новогодние корпоративы
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

За выступление на новогодних корпоративах Владимира Кузьмина, Наташы Королевой, Тимура Родригеза, Стаса Костюшкина и Стаса Пьехи придется заплатить от одного до полутора миллионов рублей, а групп «Руки Вверх!», «Иванушки International», Artik&Asti и «Звери» — от полутора до двух с половиной миллионов рублей.

Дороже обойдутся Сергей Лазарев, Дима Билан, Леонид Агутин, Любовь Успенская, Дмитрий Маликов. Звезды согласятся выступить на праздничных корпоративах за три-четыре миллиона рублей.

Михаил Шуфутинский, Лолита, Владимир Пресняков, Клава Кока, Jony, Zivert, Ольга Бузова оценили свои услуги в четыре-пять миллионов, а Моргенштерн, Полина Гагарина и Баста, Стас Михайлов, София Ротару, Валерий Леонтьев — в пять-шесть миллионов рублей.

Дороже всего пригласить на новогодний корпоратив выйдет Григория Лепса, Светлану Лободу, «Би-2» и «Мумий Тролль». За свои услуги звезды запросят от семи до восьми миллионов рублей. При этом в случае выступления в саму ночь праздника к сумме придется добавить еще 25%.

Шоу-бизнес,Клава Кока,Стас Костюшкин,Любовь Успенская,Михаил Шуфутинский,Владимир Кузьмин,Валерий Леонтьев,Дмитрий Маликов,Стас Пьеха,Стас Михайлов,Светлана Лобода,София Ротару,Сергей Лазарев,Дима Билан,Григорий Лепс,Полина Гагарина,Владимир Пресняков,Леонид Агутин,Ольга Бузова,
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