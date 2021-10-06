Варум отказалась выступать в Крыму

Певица Анжелика Варум отказалась посещать Крым после его воссоединения с Россией из-за необходимости посещать Украину.

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Как она рассказала в интервью с Ириной Шихман для YouTube-канала «А поговорить?», в противном случае она попадет в черные списки и не сможет посещать родных во Львове.

«У меня нет возможности. Иначе я попаду в черные списки и не смогу приехать во Львов. У меня там родные, бабушкина сестра, 96 лет — ну когда-то ее надо навещать. Там могилы, за которыми только я ухаживаю», – заявила она.

Варум отметила, что обострение отношений между Россией и Украиной похожи на «сумасшедший дом». По мнению исполнительницы, народы двух стран в действительности похожи. При этом разговоры о ситуации вызывают у неё протест, поскольку ее предки были разных национальностей, в том числе с Украины и из Польши.