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Анжелика Варум отказалась выступать в Крыму

Елена Прошина
19 минут назад

Певица Анжелика Варум отказалась посещать Крым после его воссоединения с Россией из-за необходимости посещать Украину.

Варум отказалась выступать в Крыму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как она рассказала в интервью с Ириной Шихман для YouTube-канала «А поговорить?», в противном случае она попадет в черные списки и не сможет посещать родных во Львове.

«У меня нет возможности. Иначе я попаду в черные списки и не смогу приехать во Львов. У меня там родные, бабушкина сестра, 96 лет — ну когда-то ее надо навещать. Там могилы, за которыми только я ухаживаю», – заявила она.

Варум отметила, что обострение отношений между Россией и Украиной похожи на «сумасшедший дом». По мнению исполнительницы, народы двух стран в действительности похожи. При этом разговоры о ситуации вызывают у неё протест, поскольку ее предки были разных национальностей, в том числе с Украины и из Польши.

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Напомним, что власти Украины включают в черный список тех знаменитостей, которые посещают Крымский полуостров не через украино-российскую границу на севере Крыма, а также официально одобряют воссоединение региона с Россией.

Шоу-бизнес,Анжелика Варум,
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