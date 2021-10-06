Варум рассказала, чем зарабатывает на пенсию

Певица Анжелика Варум рассказала о крупном семейном бизнесе. Как она призналась в интервью Ирине Шихман, которое вышло на YouTube-канале «А поговорить?», артистка вместе с братом занимается виноделием.
Варум подчеркнула, что это довольно сложный бизнес, который заключается не только в сборе винограда и дизайне этикеток.
«Тут много подводных камней. У меня есть законные 50 гектар земли и таким образом я зарабатываю на пенсию», – рассказала певица.
Анжелика отметила, что в жизни у нее уже был опыт ведения собственного бизнеса – раньше певица выпускала духи, которые пользовались большой популярностью среди женщин. Теперь же она пришла к производству вина, причем выпускать собственную линейку напитка под брендом AV начала исключительно благодаря своему брату, который более 20 лет профессионально занимается вином.
«Однако я не пью, белые вина не понимаю совсем. Мне кажется, что в них что-то не хватает», – добавила певица.