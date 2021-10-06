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Варум рассказала, чем зарабатывает на пенсию

Елена Прошина
27 минут назад

Певица Анжелика Варум рассказала о крупном семейном бизнесе. Как она призналась в интервью Ирине Шихман, которое вышло на YouTube-канале «А поговорить?», артистка вместе с братом занимается виноделием.

Варум рассказала, чем зарабатывает на пенсию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Варум подчеркнула, что это довольно сложный бизнес, который заключается не только в сборе винограда и дизайне этикеток.

«Тут много подводных камней. У меня есть законные 50 гектар земли и таким образом я зарабатываю на пенсию», – рассказала певица.

Анжелика отметила, что в жизни у нее уже был опыт ведения собственного бизнеса – раньше певица выпускала духи, которые пользовались большой популярностью среди женщин. Теперь же она пришла к производству вина, причем выпускать собственную линейку напитка под брендом AV начала исключительно благодаря своему брату, который более 20 лет профессионально занимается вином.

«Однако я не пью, белые вина не понимаю совсем. Мне кажется, что в них что-то не хватает», – добавила певица.

Шоу-бизнес,Анжелика Варум,
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