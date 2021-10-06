В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+11° в 
Пробки 5 баллов
USD 72.57EUR 83.93BRENT 81.26
Войти в почту

Решетова приняла ислам

Елена Прошина
1 час назад

Модель Анастасия Решетова подтвердила слухи о том, что приняла ислам. Общаясь с подписчиками в Instagram, бывшая избранница рэпера Тимати призналась, что какое-то время не могла рассказать об этом.

Решетова приняла ислам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Считаю, что это стоит обсуждать лишь с самыми близкими сердцу людьми», – добавила Решетова.

Познавать мусульманскую религию Анастасия начала в этом году. Модель полностью отказалась от алкоголя и всерьез взялась за изучение Корана. При этом Решетова отвергла слухи, что у нее есть богатый покровитель из стран Востока и подчеркнула, что пришла к исламу самостоятельно.

Напомним, что роман рэпера Тимати и модели Анастасии Решетовой начался в 2015 году и, по слухам, ради нее певец расстался с Аленой Шишковой. Через некоторое время Настя забеременела и родила рэп-исполнителю сына Ратмира. Однако в 2020 году пара рассталась, а мальчик остался жить с матерью.

Решетова признавалась, что хорошо общается с Тимати после разрыва и периодически они встречаются, чтобы вместе решать вопросы, связанные с сыном.

Шоу-бизнес,Анастасия Решетова,Тимати,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители