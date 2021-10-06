Решетова приняла ислам

Модель Анастасия Решетова подтвердила слухи о том, что приняла ислам. Общаясь с подписчиками в Instagram, бывшая избранница рэпера Тимати призналась, что какое-то время не могла рассказать об этом.

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«Считаю, что это стоит обсуждать лишь с самыми близкими сердцу людьми», – добавила Решетова.

Познавать мусульманскую религию Анастасия начала в этом году. Модель полностью отказалась от алкоголя и всерьез взялась за изучение Корана. При этом Решетова отвергла слухи, что у нее есть богатый покровитель из стран Востока и подчеркнула, что пришла к исламу самостоятельно.

Напомним, что роман рэпера Тимати и модели Анастасии Решетовой начался в 2015 году и, по слухам, ради нее певец расстался с Аленой Шишковой. Через некоторое время Настя забеременела и родила рэп-исполнителю сына Ратмира. Однако в 2020 году пара рассталась, а мальчик остался жить с матерью.